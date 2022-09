Zo weer je spinnen uit huis: ‘Houd het stofvrij’

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: spinnen in huis voorkomen.

,,Ik vind het ware kunstenaars!”, zegt Marja over spinnen. ,,Ik heb grote bewondering voor deze kleine beestjes, hoe ze iedere keer weer zo’n mooi web weten te maken.”

Het einde van de zomer is in zicht en dat betekent dat niet alleen wij naar binnen gaan, maar de spinnen ook. En daar is niet iedereen blij mee. Sterker nog: héél veel mensen zijn als de dood voor spinnen. ,,En dan konden we laatst in het AD ook nog lezen dat het aantal grote spinnen, zoals de wolfspin, in een rap tempo toeneemt in Nederland. Oooh jee!”

Maar, stelt de Haagse schoonmaakkoningin gerust, zo’n wolfspin doet niks, en áls ’ie al zou steken, dan zou dat ‘slechts’ voelen als een wespensteek. ,,Hij vreet je echt niet op, als hij voelt dat je naar hem kijkt”, grinnikt ze. ,,Voor grote exotische spinnen uit verre landen hoef je ook heus niet bang te zijn. Die belanden maar heel zelden via een doos bananen per ongeluk in Nederland. In je woonkamer zal je ze niet tegenkomen. Dan zou je wel direct in alle kranten staan, dus als je die ambitie hebt: meer bananen kopen.”

Gebruik een ragebol

Verder nestelen spinnen alleen in je huis als ze daar de mogelijkheid voor krijgen, vertelt Marja. ,,Via het raam, en kieren of gaten komen ze naar binnen. En ze blijven alleen als de omstandigheden goed zijn, met genoeg stoffige plekjes waar hij goed kan vertoeven.” Zorg er dus voor dat je gaten en kieren zoveel mogelijk dicht maakt. En houd je huis stofvrij.

Quote Zo vaak schuiven we die zware kasten niet opzij om er achter schoon te maken, dus aan stof vaak geen gebrek

,,Gebruik een ragebol om het plafond en de muren van stof te ontdoen”, tipt de schoonmaakexpert. ,,Vergeet de hoekjes niet en neem ook de ruimte tussen het meubilair en de muur mee. Zo vaak schuiven we die zware kasten niet opzij om er achter schoon te maken, dus aan stof vaak geen gebrek. De ideale plek voor onze spinnenvrienden.”

Uitgebreide menukaart

Vrienden, dat zijn het voor Marja zeker. ,,Spinnen hebben een uitgebreide menukaart. Ze eten muggen, vliegen en andere insecten. Heel handig dus om ze als gasten in je huis te hebben, ik laat ze dan ook altijd stilletjes hun gang gaan. Mijn gasten blij en mijn huis mugvrij. Nou, en dáár word ik dan weer blij van”, concludeert Marja.

,,Wil je ze toch liever niet in je huis hebben, zet ze dan buiten. Dan kan die spin op zoek naar een leuk liefje, hij ziet er niet voor niks zo glimmend uit. En dan zijn er volgend jaar ook weer genoeg spinnen om ons met de muggen te helpen.” Spoel ze dus zeker niet door de wc, zegt Marja. ,,Want bedenk: in een web van een spin, heeft een mug het niet naar zijn zin.”

