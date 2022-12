Zo werkt het prijsplafond als je (nog) geen slimme meter hebt

Met het prijsplafond betaal je maximaal 40 cent per kWh aan stroom en voor gas 1,45 euro per kubieke meter. Dat gaat tot een verbruik van 2900 kWh en 1200 kuub gas. Wie meer verbruikt moet dat afrekenen tegen de marktprijs in het energiecontract.

Goed om te weten is dat het prijsplafond feitelijk in twee delen is gehakt: een deel van voor de jaarafrekening en een deel van na die afrekening. Sommige contracten lopen bijvoorbeeld in april af. In principe krijg je jaarlijks een afrekening, en die krijg je sowieso als je overstapt naar een andere leverancier.

Om tot een gemiddeld verbruik per dag te komen, heeft het ministerie van Economische Zaken de 1200 kuub gas en de 2900 kWh stroom in 365 stukjes gehakt. Zo heeft elke dag een richtverbruik. Op 5 februari mag er bijvoorbeeld 6,5 kuub gas en 11,5 kWh elektriciteit worden verbruikt tegen de plafondprijs, en op bijvoorbeeld 5 augustus 0,5 kuub gas en 5,6 kWh stroom.

Elke dag naar de meterstand kijken?

Weten of je je een beetje aan dat richtverbruik houdt, gaat een stuk makkelijker als je een slimme meter hebt: je ziet dan per dag wat je verbruikt. Wat moet je doen met een ouderwetse, traditionele meter, waar naar schatting een miljoen huishoudens nog in het bezit van zijn?

Quote Let op: elke leveran­cier gaat hier anders mee om. Ze zijn niet verplicht om jouw ingestuur­de gegevens direct te verwerken Joris Kerkhof

Het is niet nodig om elke dag naar de meterstand te kijken, zegt een woordvoerder van het ministerie. ,,Bij de jaarafrekening geven huishoudens zonder slimme meter de meterstanden door. Deze worden dan vergeleken met het deel dat voor die periode onder het prijsplafond is ‘gereserveerd’.”

Inschatten van verbruik

Energieleveranciers kijken, wanneer ze niet weten hoe hoog jouw verbruik is, naar een schatting op basis van historisch verbruik. ,,Vaak zit dat redelijk in de buurt met wat jouw verbruik daadwerkelijk is, maar natuurlijk kan het afwijken”, zegt energie-expert Joris Kerkhof, verbonden aan Independer. Als je wilt dat die schatting niet afwijkt, kun je proberen alsnog een slimme meter aan te schaffen. Dat doe je via je netbeheerder. Er is echter een schaarste aan personeel en aan (materialen voor) slimme meters. Het kan dus zijn dat je moet wachten.

Je kunt de kans dat je onder het prijsplafond blijft vergroten door energie te besparen. Dat kan bijvoorbeeld met een elektrische warmtedeken. Hoe dat precies werkt, legt vtwonen uit.

,,Je kunt bij een analoge meter ook een foto van je verbruik per maand sturen aan je leverancier, zodat de energiemaatschappij daar het voorschot op aan kan passen. Maar let op: elke leverancier gaat hier anders mee om. Ze zijn niet verplicht om jouw ingestuurde gegevens direct te verwerken.” Kerkhof adviseert om hierover contact met je energiebedrijf op te nemen.

Neem bijvoorbeeld Vattenfall. Die leverancier vraagt mensen met een ouderwetse meter vóór 31 december de meterstanden door te geven. Zo weten zij de beginstand voor het prijsplafond, dat een dag later ingaat. Voor je dan de jaarafrekening krijgt, vraagt Vattenfall opnieuw de meterstanden door te geven om zo te checken of je boven of onder het plafond bent gebleven. Geef je niets door, dan schat Vattenfall je gebruik.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: