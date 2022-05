Zo wordt je huis een oase van rust: ‘Dat is echt een basisbehoefte’

vraag 't vtwonenIn een rustig huis is het fijn thuiskomen na een lange werkdag. Hoe maak je van je huis zo’n serene plek? We vragen het Liza Wassenaar, stylist bij vtwonen.

Een rustige plek, is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Ook thuis gaat het drukke leven voor veel mensen gewoon door.

,,Dan is het juist belangrijk dat het huis zelf rustig is. Het is een beetje cliché, maar een opgeruimd huis doet al heel veel. Al die spullen ogen rommelig. Veel dingen zijn gewoon functioneel, maar niet per se mooi, die zorgen niet voor rust als ze in het zicht liggen. Alle praktische moet-spulletjes kun je beter wegwerken. In plaats van open kasten kun je bijvoorbeeld kiezen voor dichte kasten, waar je al die spulletjes die je niet wilt zien opbergt. Het is natuurlijk wel handig om er goed bij te kunnen als je ze regelmatig nodig hebt.’’

Opgeruimd, check. Wordt dat niet saai?

,,Nee, hoor. Een opgeruimd huis hoeft echt niet saai te zijn. Levendigheid en sfeer zit ‘m niet alleen in spullen. Zelfs een heel vol huis kan heel sfeerloos en saai aanvoelen. Kil zelfs. Het zit ‘m veel meer in het gevóél. Sfeer creëer je niet alleen met spulletjes, maar ook met warme kleuren op de muur, mooie materialen en bijzondere accessoires. Dan wordt zelfs een opgeruimd huis echt niet saai.’’

Hoe gebruik je accessoires zonder dat het druk wordt?

,,Het gaat om het volledige sfeerbeeld. Je kunt de hele eettafel vol zetten, maar één mooie, marmeren schaal kan net zo veel doen. Terwijl het wel een stuk rustiger is dan met allerlei losse dingetjes.

Wat ik ook zou doen, is persoonlijke spullen mooi uitstallen. Die zorgen ervoor dat je huis een thuis is. Je wil tenslotte kunnen zien wie er woont. Dat kunnen fotolijstjes zijn, mooie beeldjes, verzamelingen. Die persoonlijke touch is voor iedereen belangrijk. Ik raad wel aan om niet overal iets los neer te zetten, maar het te groeperen. Dan wordt het één ding, in plaats van losse dingen overal.’’

En qua kleuren?

,,Voor de hand liggend is natuurlijk wit, dat is een heel serene kleur. Maar het hoeft echt niet per se wit te zijn hoor, ook andere kleuren werken goed. Een warmroze tint bijvoorbeeld, of beige, warmgrijs… er kan echt veel. Het gaat er ook om hoe je de kleur gebruikt. Gebruik je veel verschillende kleuren, dan wordt het onrustig. Beperk je je tot twee of drie, dan maak je juist gebruik van de kracht van de herhaling. Dat zorgt voor een veel rustiger beeld.’’

Volledig scherm Styling: Liza Wassenaar. © Sjoerd Eickmans:

Werkt dat ook met knalgeel of knalblauw?

,,Het is lastiger, maar geen onhaalbare kaart. Die kleuren zijn van zichzelf natuurlijk wel wat opvallender, dus je wilt de rest van je interieur dan wat rustiger houden.’’

Liza heeft nog een laatste tip voor iedereen die toe is aan wat rust. ,,De zomerschoonmaak kan al een geweldige start zijn van meer rust in je huis. Na een flinke schoonmaak heb je weer ruimte in je hoofd om te denken: wat wil ik houden, wat wil ik weghalen, wat moet erbij komen? Het is volgens mij nooit mis om je huis langs te lopen en helemaal rustig te maken.’’

