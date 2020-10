Zo ziet de huisgevel van de toekomst eruit

In potten en bakken kun je stinkend nieskruid planten, een plant met een diep ingesneden, grachtengroen blad en groene bloemen in de winter. Stinken doen alleen de wortels. Als onderbeplanting zou je Cyclamen coum kunnen kiezen, een winterharde tuincyclaam met kleine bloempjes in roze of wit. Tegen de muur plant je een vrolijke klimop, niet zo’n saaie groene, maar een bontbladige zoals Goldheart, waarbij het groene blad wordt opgevrolijkt door een goudgele vlek in het midden. En kom me niet aan met het oude fabeltje dat klimop slecht zou zijn voor het metselwerk. Als een muur goed gevoegd is, heeft klimop er geen vat op. Klimop isoleert de muur, bespaart stookkosten en vangt fijnstof en CO2. Bont blad is niet ieders smaak, maar op een druilerige winterdag is het een uitkomst. Wie dan yucca Golden Sword naast zijn voordeur heeft staan, ziet bij thuiskomst de zon schijnen.