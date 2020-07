Zo zorg je voor een groene grasmat: ‘Het vergt oefening en geduld’

Natuurlijk was ik weer te ongeduldig: ik zaaide gras in de eerste week van april. Wist ik dan niet dat graszaad pas kiemt als de nachtemperatuur minstens tien graden Celsius is? En dan bedoel ik niet de luchttemperatuur maar die van de bodem. Dat wist ik wel, maar mijn gevoel won het even van mijn verstand.

Dat zat zo: voor mijn huis lag grind. Ik houd wel van grind, want je kunt er mooie vondsten in doen: pyrietkristallen, piepkleine granaatjes en klapperstenen die rammelen als je ermee schudt. Maar door de jaren raakte het grind vervuild met grond waarin de mooiste planten zich uitzaaiden: anemonen, tuincyclamen en sterhyacinten. Vooral bolgewassen doen het schijnbaar beter in grind dan in tuinaarde.

Kiezels door de ruiten

Volledig scherm Romke van de Kaa. © Joost Hoving Maar het grind was bedoeld als parkeerplaats en niets ziet er zo treurig uit als platgereden bloemen. Bovendien kwamen niet alleen gewenste planten op in het grind, maar ook klassieke onkruiden als heermoes en akkerdistels. En ik weet het: onkruid bestaat alleen in het oog van de tuinier, maar ik wil het niet op mijn oprit. Het grind moest weg.



Ik belde de loonwerker en vroeg hem het grind te vervangen door fijn gebroken puin, met de bedoeling om daarop gras te zaaien. Maar die zat niet te wachten op een miniklus en vroeg waarom ik niet gewoon aarde over het grind aanbracht. Daar kon ik toch ook op zaaien? Maar ik heb leergeld betaald met gras maaien op grind. Al een paar keer zijn de kiezels door de ruiten gevlogen.

De loonwerker kwam, schraapte het grind weg en stuurde daarna een vrachtwagen met gebroken puin. Het is fantastisch om te zien hoe een grote kraan dat puin zo mooi gelijkmatig kan uitvlakken. Daarna harkte ik de zaak nog even aan. En zaaide meteen gras, want gemalen puin is niet mooi om te zien.

Soorten gras

Volledig scherm © shutterstock Je hebt veel verschillende soorten gras zoals schaduwgras, gazongras of sportveldengras. Ik kocht speelgazongras. Niet dat ik van plan was om erop te gaan badmintonnen, maar het rijden met een auto vraagt om een stevige grasmat.



Nu wonen er onder onze dakpannen zo'n veertig mussen. Die streken onmiddellijk op mijn puinvlakte neer. Niet te geloven hoeveel graszaad een mussenkolonie kan eten. Ik had het zaad misschien dieper moeten inharken, maar sommige grassen zijn lichtkiemers. Het zaad kiemt niet als het onder de grond - in dit geval onder het puin - belandt.

En door de koude nachten kiemde het graszaad niet en konden de mussen sneller pikken dan het gras kon groeien. De aanhoudende droogte hielp ook al niet.

Nu ben ik de bezitter van een puinvlakte met hier en daar een eilandje gras. Maar goed. Ik kocht 20 kilo graszaad en de zak is nog niet leeg. En of het gras straks tegen de druk van autobanden kan? Geen idee, maar je bent nooit te oud om te experimenteren.

