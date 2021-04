Zo zorgt Sonja voor blijere planten in haar tuin: ‘Je ziet dat steeds meer planten zich weten te handhaven’

De auto was, en is, van tuinontwerpster Caroline Wigleven, die Sonja sindsdien helpt met het bijhouden van de tuin. ,,Samen hebben we wat nieuwe dingen geplant en helpt ze mij met het onderhoud. De tuin is niet heel groot, een vierkant van acht bij acht meter. Toch is het te veel voor mij. Maar ik geniet wel heel erg van de tuin. Vooral in de lente is het leuk om te zien wat er weer opkomt. Ik hou erg van bloemen. Als de rozen het weer doen, ben ik helemaal gelukkig.”