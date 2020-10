‘Zonnepanelen op flats voldoen niet aan brandveiligheidseisen’

Bij de aanleg van zonnepanelen op flats ontstaan op sommige plekken onveilige situaties. Met name de installatie van een batterij kan leiden tot gevaren, zo stelt het onafhankelijke Instituut Fysieke Veiligheid. Daarom is er nu een handreiking met richtlijnen die gebouweigenaren en installatiebedrijven moeten helpen.

Zonnepanelen kunnen brand veroorzaken als bij de installatie fouten zijn gemaakt. Uit onderzoek van TNO bleek dat er in 2018 in totaal 27 brandincidenten zijn geweest, overigens vooral bij zonnepanelen die ín het dak liggen in plaats van óp de pannen. Sindsdien zijn er honderdduizenden installaties bij gekomen. Meer dan 1 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen.

Hoeveel flats inmiddels zonnepanelen hebben, is niet bekend. ,,Daar begint het probleem al. De brandweer weet dus ook niet welke risico's ze aan kunnen treffen als er eenmaal brand uitbreekt”, zegt René ter Veer, directeur van Voor de VVE en een van de opstellers van de handreiking. ,,Veel installateurs lopen de kantjes er af en er zijn eigenlijk geen regels voor. Panelen moeten wel volgens NEN-normen gekeurd zijn, maar dat gaat alleen over hoe de stroom het huis binnenkomt. Wij vinden dat er ten minste richtlijnen zouden moeten zijn over hoe de stroom naar de omvormer gaat.”

Geen specifieke eisen

Volledig scherm René ter Veer, directeur Voor de VVE. © Mariëlle Dolman Het Instituut Fysieke Veiligheid, dat veiligheidsregio's adviseert, stelt dat er ‘diverse keurmerken’ zijn voor het installeren van zonnepanelen. Naast het keuren van NEN-normen is er ook een Scope 12-inspectie mogelijk en bestaat er een EOS-handreiking voor veiligheidsregio's. Er zijn echter geen specifieke veiligheidseisen aan de combinatie van zonnepanelen op een dak van een ‘collectief woongebouw’, stelt het IFV. Ook het Verbond van Verzekeraars erkent in een reactie dat er stappen zijn te zetten voor een eenduidige en veilige manier van werken op flats. ,,Er is in onze ogen meer onafhankelijke kwaliteitsborging nodig. Met de grote vlucht naar zonnepanelen de komende jaren neemt deze urgentie wat ons betreft alleen maar meer toe”, aldus een woordvoerder.

Volgens Ter Veer is er nu te weinig kennis over het veilig installeren van een zonnesysteem en is dat vooral problematisch bij flatgebouwen. ,,Dan zie ik een stekkertje los liggen op een plat dak met plassen water. Het punt is dat in flats naast de zonnepanelen ook vaak een batterij wordt gebruikt om de stroom op te slaan. Dat zal vaker gebeuren als straks salderen wordt afgebouwd. Als zo'n batterij in brand vliegt, ontstaan grote problemen voor de brandweer omdat het niet of nauwelijks te blussen is. In sommige gebouwen staat de batterij bovendien bij een trappenhuis, waardoor de vluchtweg voor bewoners wordt belemmerd. Die moeten dan via de balkons weg zien te komen. Bij flats is brandveiligheid voor zonnepanelen daarom belangrijker dan bij grondgebonden huizen.”

Quote Als zo'n batterij in brand vliegt, ontstaan grote problemen voor de brandweer omdat het niet of nauwelijks is te blussen René ter Veer

Lange kabels

Het Instituut Fysieke Veiligheid wijst er in de handreiking bijvoorbeeld op dat lange kabels een bepaalde dikte moeten hebben. Ook is het advies om omvormers te gebruiken die geen ventilator hebben, omdat dat stof aantrekt - een van de veroorzakers van brand. ,,Verder kom ik vaak tegen dat er gaten worden geboord om kabels van de ene naar de andere ruimte door te trekken, maar die gaten worden niet goed afgedicht, waardoor de brand zich in een gebouw gemakkelijker kan verspreiden”, aldus Ter Veer. ,,Het moet gewoon worden dichtgemaakt met een brandmanchet.”

Met de handreiking zouden bewoners die in een flat wonen er ook beter op kunnen toezien dat alles in hun flat veilig verloopt, denkt René ter Veer. ,,Verenigingen van Eigenaren hebben hier wat aan, net als gebouwbeheerders en installateurs. Het mag niet zo zijn dat vanwege kostenbesparingen of simpelweg onkunde basisprincipes niet worden toegepast.”

Er wordt op 13 oktober een webinar georganiseerd voor geïnteresseerden, waarin de richtlijnen worden uitgelegd. Aanmelden kan via veiligappartement.nl.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.