Zonnepanelen te duur voor woningcorporaties na afbouw subsidie

Het bureau Fakton heeft in opdracht van Aedes berekend wat de terugverdientijd is voor zonnepanelen en constateert dat ze nu rendabel zijn, vanaf 2024 niet meer en dan vanaf 2033 wel weer, omdat installaties steeds goedkoper worden, zo is de verwachting. Het ontbreken van een financieel aantrekkelijke regeling kan het verduurzamen van de stroomvoorziening in Nederland ernstig vertragen. Slechts 178.000 sociale corporatiewoningen (van de 2,4 miljoen) hebben nu zonnepanelen.

Met de salderingsregeling stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie. Huishoudens die meer stroom opwekken dan ze verbruiken, krijgen daar het volle stroomtarief voor dankzij de subsidie. Op die manier kun je opwekking en verbruik tegen elkaar wegstrepen. Als de salderingsregeling stopt, krijg je nog maar 5 cent per kilowattuur, ongeveer een vierde van wat je nu krijgt. Terwijl je bijvoorbeeld 's avonds als de lichten aangaan wél het volle tarief betaalt. Zo vervalt een groot voordeel.

Terugverdientijd loopt iets op

Aanvankelijk zou de salderingsregeling slechts tot het einde van dit jaar lopen, maar minister Eric Wiebes (Klimaat) heeft na lang wikken en wegen besloten vanaf 2023 pas af te bouwen, tot de regeling in 2031 naar nul gaat. Volgens TNO en Milieu Centraal blijven zonnepanelen echter een slimme investering voor mensen met een eigen huis. De terugverdientijd zou gemiddeld 7 tot 9 jaar zijn, afhankelijk van hoe je woont en wat je stroomverbruik is. Milieu Centraal heeft daarbij zelfs de afnemende kosten voor installaties niet meegewogen.



Volgens Fakton ligt het bij woningcorporaties wat ingewikkelder. ,,Voor huurders leveren zonnepanelen nu nog een flinke besparing op, waardoor je de huur omhoog zou kunnen gooien. Maar die besparing verdwijnt grotendeels als de salderingsregels straks worden afgebouwd”, verklaart onderzoeker Wouter van den Wildenberg. ,,Corporaties kunnen daarom de huur niet te veel omhoog doen. Ze moeten bovendien een marge houden én rente op hun investering meerekenen."

Wouter van den Wildenberg, Fakton

Een huiseigenaar profiteert vol van de besparing die zonnepanelen opleveren, maar corporaties delen de 'winst’ met de huurder. Dus duurt het twee keer zolang tot de woningcorporatie de investering van de zonnepanelen heeft terugverdiend. Bovendien moeten corporaties zo'n 4 procent rente rekenen op dergelijke aanpassingen aan het huis, om hun risico's af te dekken. Zelfs als Fakton met een kleinere marge rekent (20 procent), is het niet rond te rekenen in de periode 2024-2033. Het bureau gaat ervan uit dat zonnepanelen 25 jaar meegaan.

Beter klimaat

Aedes-voorzitter Martin van Rijn in een persbericht: ,,Woningcorporaties leggen zonnepanelen op woningen voor een beter klimaat en een lagere energierekening voor onze huurders. Als het kabinet de salderingsregeling uitkleedt, voelen huurders dat direct in hun portemonnee. En corporaties ook. Dus kabinet, investeer in een duurzame samenleving en houd deze regeling in stand.”

Volgens Fakton, dat puur naar het kostenplaatje heeft gekeken, is er wel nog een andere conclusie te trekken uit het rapport. ,,Nu wordt het Nederlandse net nog als een soort batterij gebruikt”, zegt Van de Wildenberg. ,,Als de salderingsregeling wegvalt, betekent dat een mogelijke doorbraak voor thuisopslag met echte batterijen. Die zijn nu nog te duur, maar kunnen de komende jaren wel veel goedkoper worden. Daar hebben we in ons rapport nog geen rekening mee gehouden.”

