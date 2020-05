Zoveel geld moet je sparen voor de aankoop van een eigen huis

Dat blijkt uit een analyse van de eigen geld-kaarten die hypotheekadviessite Independer samen met woonplatform Jumba.nl ontwikkelde voor deze site. De situatie is het meest nijpend in de provincie Utrecht, waar woningen in maar liefst 85 procent van de gemeentes te duur zijn voor starters met een modaal inkomen.



Sinds een aantal jaar kun je de kostenkoper (overdrachtsbelasting, notaris en taxatie) niet meer meefinancieren in de hypotheek. Dat geld moet uit eigen zak komen. Zeker nu er financiële onzekerheid heerst dankzij de coronacrisis draaien klanten iedere euro om, merkt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige van Independer. ,,Klanten zijn natuurlijk altijd bewust bezig met hun eigen geld, maar de laatste weken krijgen we veel meer vragen om mee te denken over hoe de investering zo laag mogelijk kan blijven. Een buffer opbouwen is best verstandig in deze tijd. Veel hypotheekverstrekkers stellen als belangrijke voorwaarde dat klanten buffers inbouwen.”