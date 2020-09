Amrani moet slapende reus FC Eindhoven naar hoger plan tillen: ‘Hier tellen alleen prijzen’

Het was in zaalvoetballand een van de opmerkelijkste transfers in de coronaperiode. Zakaria Amrani (29) maakte de overstap van landskampioen en bekerwinnaar Hovocubo naar directe concurrent FC Eindhoven. De Rotterdammer wilde na een periode van successen een nieuwe uitdaging aangaan en kon daarvoor kiezen uit clubs in binnen- en buitenland. ,,Ik heb een leuke tijd bij Hovocubo gehad met een leuk team", vertelt de rechterflankspeler tussen twee trainingen door. ,,We hebben alles gewonnen wat er te winnen viel. Toch vond ik dat juist het moment voor iets anders.”