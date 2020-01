Bekeravontuur zaalvoetballers FC Eindhoven na spektakelstuk voorbij

Het werd tussen de huidige koploper van de eredivisie (ASV Lebo) en de bekerhouder (FC Eindhoven) een echte bekerstrijd vol toewijding, passie en spektakel. Een uitverkochte sporthal Genderbeemd genoot met volle teugen.

Binnen twee minuten keek een veel te laconiek startend FCE tegen een 0-2 achterstand aan. Rachad Madi en Youssef Makraou tekenden voor de Amsterdamse doelpunten. De van een korte vakantie in Brazilië weer teruggekeerde topschutter Raphinha verkleinde – ook al in de tweede minuut - de achterstand tot 1-2. De kleine Braziliaan was voor rust de aanvalsleider die zijn ploeggenoten de weg wees. Een volley vol op de wreef van Raphinha halverwege de eerste helft trof slechts de paal en even later tipte hij met het puntje van zijn schoen de 2-2 binnen.

Ook na pauze werd aan beide kanten met krachten gesmeten. In de 24ste minuut kwam de thuisploeg door een treffer van Bilal Achenteh op een 3-2 voorsprong. Weer sloop gemakzucht in de Eindhovense ploeg en door doelpunten van Youssef Makraou en Illiass Aynaou (2) liepen de hoofdstedelingen plots weg naar een 3-5 voorsprong. Oualid Saadouni bracht FC Eindhoven zeven minuten voor tijd weer terug in de race, 4-5.

Drie minuten voor tijd leek de beslissing na een doelpunt van Nourdine Oulad gevallen, maar weer toonde de ploeg van coach Jan Vogels veerkracht. Jordany Martinus tikte 5-6 binnen. Uiteindelijk bleken alle krachtsinspanningen toch een brug te ver.

Oranje

FC Eindhoven was met vijf internationals afgelopen week tijdens twee oefenduels van Oranje in Denemarken rijkelijk vertegenwoordigd. Het Nederlands zaalvoetbalteam won in het Deense Aarhus twee keer. In het eerste met 5-2 gewonnen duel troffen Mouhcine Zerouali en Oualid Saadouni doel. De tweede wedstrijd eindigde in 4-2 winst. Nu zonder Eindhovense doelpuntenmakers.