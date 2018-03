Bekerdroom zaalvoetballers FC Eindhoven is voorbij

Hovocubo behield ook in de tweede helft een overwicht. De 1-0 van oud-FCE speler Yoshua St. Juste in de 25e minuut kon na een fout in de Eindhovense defensie niet uitblijven. Nauwelijks een minuut later schoot Mats Velseboer de 2-0 hoog tegen de touwen. FCE ging daarna alle risico’s nemen en werd doelman Pieter Grimmelius ingewisseld voor Oualid Saadouni als vijfde veldspeler. Bij een uitval schoot Mats Velseboer in de slotfase van grote afstand de 3-0 in het lege doel. Uiteindelijk was het weer Velseboer die met zijn derde treffer de eindstrijd definitief besliste.