Benecup glipt uit handen van zaalvoetballers FC Eindhoven

FT Antwerpen, van een heel ander kaliber dan Lierse, ging ook thuis in Berchem vol voor de winst. FCE hield goed stand. De Belgische formatie is het gehele seizoen nog ongeslagen. Antwerpen-coach Jasper Buyl bleef vooraf op zijn hoede voor de kracht van FC Eindhoven. ,,In onze eigen competitie kun je een dipje tijdens de wedstrijden veroorloven. Tegen ploegen als FC Eindhoven betaal je dan cash”, sprak de FTA-trainer in sappig Belgisch vol lof.

Geldroppenaar Tim van den Akker (24), speler uit de eigen opleiding van FCE, was weer een internationale ervaring rijker. De afgelopen jaren zette hij en Dennis van den Eijnden (22) de stap naar het eerste team. Ook Jarno Janssen, Kaj de Rooij en Jay Idzes debuteerden bij de zaaltak van de blauwwitten, maar werden daarna goed genoeg bevonden om hun loopbaan in het Jan Louwers Stadion te vervolgen. Van den Akker: ,,Ik heb me in de zaal kunnen redden door een goede mentaliteit, honderd procent inzet en geduld. Van zulke duels als vanavond wordt je als speler groter en beter. Het is een welkome aanvulling op de competitie.”

Gewaarschuwd

Van den Akker en zijn ploegmaten waren sinds vrijdag al gewaarschuwd voor de kracht van de zuiderburen. ,,We zijn aan elkaar gewaagd”, oordeelde de verdediger toen al. ,,Ik ben blij dat Raphinha er na zijn blessure weer bij was. Jammer, dat we op het aantal gescoorde uitdoelpunten het niet redden.”

FC Eindhoven deed wat het kon om de thuis opgelopen averij te herstellen. Via Raphinha nam FCE na een kwartier een 0-1 voorsprong. De thuisclub kwam even later via Steven Dillien terug (1-1), maar Jamal El Ghannouti bepaalde de ruststand op 1-2.