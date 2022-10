Beste seizoenstart ooit zaalvoetballers FC Eindhoven krijgt fraai vervolg

FCE duldt tot nu toe geen enkele tegenstand. In de eerste zes competitieduels pakten de Eindhovenaren de maximale score van achttien punten met 56 treffers (!) voor en maar tien doelpunten tegen. In Vlissingen lieten de blauw-witten geen enkele twijfel bestaan dat op dit moment maar één ding telt en dat is zo snel mogelijk verzekerd zijn van een plaats in de play-offs. Landskampioen en bekerwinnaar Hovocubo blijft nog altijd in het spoor van de in topvorm verkerende Eindhovense formatie. De Hoornaren wonnen tot nu toe ook nog alles. Dit weekend kwamen zij niet in actie vanwege internationale verplichtingen in de Champions League.