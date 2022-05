Met titel die Totelos voor het grijpen heeft, neemt bijna hele lichting zaalvoetbalsters afscheid

De zaalvoetbalsters van ESZVV Totelos kunnen maandagavond de titel pakken in de hoofdklasse. Na een half seizoen eredivisie en een stille coronaperiode is Totelos weer terug aan het front waar het al jaren verkeerde.

Nieuwe tegenstanders, nieuwe steden, nieuwe sporthallen. Het was in de nieuwe competitie even wennen voor de vrouwen van ESZVV Totelos met Middelburg, Bress (Breda), Bristol (Roosendaal) en ZVS Bodemflex (Sint-Michielsgestel) als tegenstanders.

Wat niet veranderde was dat de Eindhovense studenten op hoofdklasseniveau gewoon doorgingen met winnen. Na een jaar eredivisie - wat uiteindelijk te hoog was gegrepen - keerde Totelos terug op het oude niveau. ,,Het avontuur in de eredivisie was leuk omdat we het gewoon een keer wilden meemaken”, kijkt trainer/coach Melissa Grunewald nog even terug. ,,We hadden dit seizoen de beschikking over bijna dezelfde groep speelsters die al enige tijd voor Totelos uitkwamen en dus met de nodige ervaring in de eredivisie.”

In winst omgezet

De positie van Totelos was dit seizoen onaantastbaar. Grunewald: ,,Alleen in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Bress en daarna tegen ons tweede team hebben we gelijk gespeeld. Verder alles in winst omgezet.”

Met een titel die de Eindhovense meiden bijna niet meer kan ontgaan, neemt bijna een hele lichting afscheid. ,,Dat is het lot van een studententeam. De ervaren speelsters gaan bij Totelos plaatsmaken voor nieuwe talenten en verlaten de club. Wellicht dat we ze nog terug zien bij TOB (Totelos Ouwe Ballen, red.). De stap naar de eredivisie laten we daarom ondanks een mogelijke titel ook aan ons voorbij gaan.”

Voorzitter Iris de Roos (22) is naast bestuurslid ook speelster van het vaandelteam. De koningin van de assists is tevens bijna topscorer. ,,Leuk toch, alle data over speelsters wordt bijgehouden door onze medestudenten”, zegt de derdejaars student Sportkunde op de Fontys Sporthogeschool lachend. ,,Nu ik in het bestuur zit ga je anders tegen bepaalde dingen aankijken. Alles moet in goede banen lopen en daar heb je dan je verantwoording in. Enorm fijn om te doen.”

De Roos heeft zitting genomen in het 43ste bestuur sinds de oprichting. Jaarlijks verandert de setting van de dagelijkse leiding. ,,Er ligt voor een bestuur zoveel werk waar je normaal als speelster niet aan denkt. ESZVV Totelos is een club voor jong en oud en heel toegankelijk waar heel veel activiteiten worden georganiseerd. De vele arbeid heeft overigens geen invloed op mijn spel. Daar moet ik zorgen dat ik gewoon mijn best doe en blijf scoren.“