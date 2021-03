Drie zaalvoetballers van FC Eindhoven in Oranje

EK in eigen land

Over minder dan een jaar start het EK Futsal in Nederland. Het grootste EK Futsal ooit wordt gespeeld in de Ziggo Dome (Amsterdam) en Martini Plaza (Groningen). Vanaf 19 januari 2022 strijden zestien landen om de Europese titel. De finale is op 6 februari in de Ziggo Dome voor maximaal 10.500 toeschouwers. Nederland is als gastheer automatisch geplaatst voor de eindronde. In 2014 was Nederland voor het laatst actief op een eindronde aanwezig, toen op het EK Futsal in Antwerpen.