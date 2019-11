Eindhovenaar Ado Peljto beste dovenzaalvoetbalcoach van de wereld

Eindhovenaar Ado Peljto is bondscoach van het Zwitserse dovenzaalvoetbalteam. Op het onlangs gehouden WK verloor zijn team in de finale van Spanje. Desondanks werd Peljto - die zelf niets hoort - door een vakjury vereerd met de titel beste coach van de wereld.

Met Zwitserland heb je onlangs de WK-finale bereikt.

,,Helaas verloren we met 5-4 verloren van de grote favoriet Spanje, dat ook al Europees kampioen was. Dus ben ik zeker trots op mijn team dat we tweede van de wereld zijn geworden.”

Je bent gekozen tot beste doven-zaalvoetbalcoach van de wereld. Een hele eer.

,,Inderdaad. De afgelopen drie jaar heb ik als bondscoach gewerkt voor het dovenelftal van Zwitserland. In Zwitserland stond het zaalvoetbal op een laag pitje. Ik heb veel tijd geïnvesteerd en veel geprobeerd om zoveel mogelijk verbeteringen toe te passen bij zowel de spelers als het team. Hierin is het van belang dat iedereen goed samenwerkt met de juiste discipline en mentaliteit. Dit alles uiteraard in samenhang met de juiste groepssfeer en teamgeest. De hele staf inclusief de spelers hebben zich zeer professioneel kunnen voorbereiden op en naar het WK toe. Ik ben daarom ook supertrots op ze.”

Hoe ben je in Zwitserland terechtgekomen

,,Ik ben vijftien jaar als speler actief geweest voor het Nederlands dovenzaalvoetbalteam. Mijn laatste WK was in 2015 in Bangkok. Hier hebben wij destijds de halve finale helaas verloren tegen Iran, de latere wereldkampioen. Ik besloot na dit WK te stoppen met het zaalvoetballen en mijn focus te leggen op het trainerschap. Direct nadat ik mijn diploma haalde werd ik uitgenodigd door de Zwitserse bond. Gezien mijn jarenlange ervaring in het dovenzaalvoetbal vonden zij mij de geschikte kandidaat om hun land te leiden.”

Reis je telkens vanuit je woonplaats Eindhoven op en neer

,,Tweemaal per maand vanaf Schiphol naar Flughafen Zürich. Wij trainen op verschillende locaties in Luzern, Zurich, Winterthur en laatst Tenero.”

Niet meer actief als coach van FC Eindhoven

,,Ik ben vorig seizoen gestopt bij FC Eindhoven want ik wilde mij focus leggen op Zwitserland. Het combineren van die twee functies werd mij teveel. Daarnaast heb in uiteraard wel twee hele mooie jaren gehad bij FC Eindhoven waarin we het afgelopen seizoen de KNVB-beker en de Benecup wonnen. Een jaar eerder verloren we de finale van de Supercup en de KNVB beker.”

Je bent ook voorzitter van DSA. Wat zijn daarin je taken

,,De Deaf Soccer Academy is opgericht in 2015. Het doel is om dove kinderen te helpen in alle aspecten van hun ontwikkeling op het gebied van voetbal, motivatie en plezier. Ook willen we de aandacht vestigen aan dove kinderen die zich buitengesloten voelen bij voetbalclubs met horende kinderen. Tevens willen we kennis en ervaring overbrengen hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.”

Wordt er in jouw ogen verschil gemaakt tussen dove – en horende zaalvoetballers

,,Voor mij is iedereen gelijk. Dat is waar ik altijd naar streef. In mijn verleden heb ik heel vaak moeten ervaren wat het is om niet gelijk behandeld te worden, helaas. Voor mij gelijke rechten en wederzijds respect.”

Hoe ziet je toekomst eruit

,,We hebben in Zwitserland na het WK even rust. Nu even bijkomen in Nederland. Ik denk dat ik de komende maand heel veel aandacht aan mijn vrouw en twee kinderen wil geven en heel veel genieten. Ik heb besloten om na 1 januari open te staan voor een nieuwe uitdaging als coach bij een Nederlandse of Belgische zaalvoetbalclub.”