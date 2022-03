Eindhovenaar Ado Peljto wint Champions League

Het is niet je eerste titel.

,,In 2019 ben ik ook al eens uitgeroepen tot beste dovenzaalvoetbalcoach ter wereld. Toen was ik de hoofdtrainer van het nationale team van Zwitserland. Daarvoor was ik assistent van Jan Vogels bij FC Eindhoven. We hebben in die periode de KNVB beker en de Bene-cup gewonnen.”

Hoe kom je toch in Spanje terecht ?

,,Vorig jaar november kwam ik in contact met CDS Huelva. Ze zochten een hoofdcoach en manager. Deze club is grootste van Europa op gebied van dovenzaalvoetbal en heeft een rijke geschiedenis. De laatste keer dat ze iets hadden gewonnen was zes jaar geleden. In drie maanden tijd moest ik zelf de voorbereidingen regelen en nieuwe versterkingen inpassen.”

Je hebt van een ratjetoe een hecht team gesmeed.

,,De spelersgroep bestond uit zeven Spaanse -, zeven Russische - en twee Iraanse spelers. De Iraanse jongens vielen op het laatste moment onverwachts af. Twee weken voor de start van het toernooi (dat een week duurde) hebben we een trainingskamp gehad in Huelva. In de groepsfase wonnen we alles met grote cijfers. In de finale tegen Atletico was het moeilijk, maar werd het toch nog 2-0.”

Het is je gelukt.

,, Ik heb veel tijd geïnvesteerd en geprobeerd om zoveel mogelijk verbeteringen toe te passen bij zowel de spelers als het team. Hierin is het van belang dat iedereen goed samenwerkt met de juiste discipline en mentaliteit. De hele staf inclusief de spelers hebben zich heel professioneel kunnen voorbereiden op en naar de Deaf Champions League toe. Ik ben supertrots op ze.”

Hoe vaak ben je bij CDS Huelva aanwezig ?

,,Ik vlieg één of twee keer in de maand van Eindhoven naar Spanje want we spelen nog competitie en zitten nog in de beker.”

Je bent een bekende in het wereldje van zaalvoetbal voor doven.

,,Ik ben vijftien jaar als speler actief geweest voor het Nederlands dovenzaalvoetbalteam en sinds 2015 voorzitter van DSA (Deaf Soccer Academy). Mijn laatste WK was in 2015 in Bangkok. We verloren de halve finale tegen Iran, de latere wereldkampioen. Ik besloot toen te stoppen en mijn focus te leggen op het trainerschap. Gezien mijn jarenlange ervaring in het dovenzaalvoetbal vonden zij mij de geschikte kandidaat om CDS Huelva te leiden.”

Hoe ziet de toekomst er uit.

,,Ik moet eerst mijn diploma UEFA-B halen. Dat ging vanwege corona het vorig jaar niet door. Daarna wil ik fulltime als coach of als assistent-trainer aan de slag in het betaalde zaalvoetbal of bij een nationaal team.”