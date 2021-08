Eredivisieavontuur zaalvoetbalsters Totelos uit Eindhoven voorbij

Aanvankelijk was er twijfel of na drie titels op rij in de hoofdklasse de stap moest worden gemaakt. ,,Uiteindelijk hebben we toen gezegd ‘gewoon doen’, want je wilt toch het hoogst haalbare”, sprak coach Melissa Grunewald een jaar geleden.

Waarom hebben jullie je teruggetrokken?

,,De hoofdreden is het tekort aan speelsters geweest. Het is en blijft een studentenzaalvoetbalteam wat het een stuk moeilijker maakt om speelsters op het hoogste niveau te vinden.”

Is het je vorig seizoen mee- of tegengevallen?

,,Het was een ontzettend leerzame ervaring. Voor mij als coach, maar ook zeker voor de dames. De wedstrijden die we hebben gespeeld, deden we met veel fanatisme en energie. Ik ben ook ontzettend trots op de speelsters hoe ze op eredivisieniveau hebben laten zien wat we als Totelos-dames 1 in huis hebben. Helaas was dat niet altijd terug te zien in de uitslag, daar hadden we iets meer wedstrijden voor nodig.”

Jullie verloren de eerste vier duels. Zag je überhaupt nog wel perspectief?

,,Zeker, juist omdat we in mijn ogen iedere wedstrijd een beetje meer vooruitgang boekte en we leerden van onze fouten uit eerdere wedstrijden.”

En nu?

,,We spelen komend seizoen met grotendeels hetzelfde team in de hoofdklasse en gaan ook in de landelijke beker competitie meestrijden.”