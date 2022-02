FC Eindhoven Futsal aan de hand van topschutter Saïd Bouzambou naar halve finale

Opmerkelijke cijfers want de ploeg uit Hoorn grossierde zeker voor de pauze in het missen van de fraaiste mogelijkheden. Gevierde speler aan Eindhovense zijde was topschutter Said Bouzambou. De Zeeuw tekende voor rust (4-0 halverwege) voor een hattrick waarmee de basis werd gelegd voor het bereiken van de halve eindstrijd waar de winnaar van Tigers Roermond-ZVV Volendam wacht. Ayoub Boukhari nam in de eerste helft het andere doelpunt voor zijn rekening.

Na rust deden Oualid Saadouni, Zakaria Amrani, Dennis van den Eijnden, Jordany Martinus en Ayoub Boukhari nog wat aan de statistieken.

Terugkeer internationals

De bekerstrijd stond vooral in het teken van de terugkeer van de vijf internationals van FC Eindhoven die twee weken geleden het EK zaalvoetbal speelden. Alle vijf Oranjeklanten kwamen in actie.

Eindhovenaar Dennis van den Eijnden beleefde het EK met gemengde gevoelens. ,,Mooi, maar ook teleurstellend. Desondanks heel bijzonder om mee te maken”, keek de flankspeler nog even op de Europese titelstrijd terug. ,,Het was in het begin al spannend of ik bij de selectie zou zitten. Daar heb ik heel hard voor gewerkt en het is mooi als je er dan bij bent. Uiteraard had ik gehoopt op minuten, maar uiteindelijk is dat de keuze van de bondscoach. Het gaat tenslotte tijdens een EK ook niet om Dennis van den Eijnden, maar om het team.”

Bijzondere weken

Het waren bijzondere weken voor de 25-jarige Eindhovenaar. ,,De voorbereiding naar het toernooi, de Ziggo Dome, onze wedstrijden die worden uitgezonden op TV en de aandacht van de media gaven een enorme boost. Je merkt gewoon dat het is gaan leven in Nederland en dat wilden we altijd al bereiken.”

Zeker de eerste wedstrijd tegen Oekraïne maakte veel indruk op de gehele selectie. ,,Heel speciaal om van ze, als een van de topploegen in Europa en de wereld, te winnen. De ontlading op het veld en in de kleedkamer is zeker iets wat ik niet ga vergeten. Daarnaast was het ook super mooi om met publiek in de Ziggo Dome te mogen spelen. Laat staan als het vol had gezeten met oranje supporters. Hopelijk mogen we dat in de toekomst nog een keer meemaken.”

Voldoening

Uiteindelijk overheerste de voldoening. Na de uitschakeling door Servië was er vooral teleurstelling, maar dat sloeg al vlug om. Tot in de vroege zaterdagmorgen keek de selectie van bondscoach Max Tjaden vervolgens terug op het toernooi. Van den Eijnden: ,,Volgens mij was het een uur of zes toen we gingen slapen. Complimenten aan de KNVB. Alles was door de voetbalbond goed geregeld en gefaciliteerd. Dat is waar we uiteindelijk ook naar streven, om als full-profs de sport te kunnen beleven. Hopelijk kunnen we nu doorpakken met de sport en ook de competitie professionaliseren. Ik denk dat we met FC Eindhoven daar als enigste al heel ver in zijn, waarbij de BVO zaalvoetbal geïmplementeerd heeft in de jeugdopleiding.”

Twee dagen later was Van den Eijnden alweer aan het werk ,,Dat is dan weer de realiteit waar we nu als zaalvoetballers in leven.”