FC Eindhoven kan na overtuigende overwinning gooi doen naar zesde landstitel

Het eindsignaal klinkt als Jan Vogels zijn spelers opgelucht omhelst. Eindelijk, het schreeuwen is voorbij. ,,Ik ben een gepassioneerde trainer”, vertelde Vogels na afloop lachend met het laatste beetje stem dat resteerde. Bijna de hele wedstrijd was hij druk met roepen en gebaren vanaf de zijlijn. ,,Maar in de laatste vijf minuten heb ik het coachen aan de wisselspelers over moeten laten.”

Het derde en beslissende duel tussen FC Eindhoven en ASV LEBO was een hoogstaand, finalewaardig duel om een plek in de eindronde. Overrompelen en de Amsterdammers geen mogelijkheden bieden was het devies vooraf, maar de Eindhovenaren keken al gauw tegen een achterstand aan. Binnen enkele minuten scoorde jeugdinternational Saber ben Khalou met een efficiënte solo de openingstreffer.

De Eindhovense zaalvoetballers lieten zich motiveren door de achterstand en kwamen een paar minuten later langszij. Een eigen doelpunt, nadat Ayoub Boukhari twee spelers omspeelde en de bal richting doel schoof. De 2-1, een afstandsschot van Jordany Martinus, luidde vervolgens de dominantie in.

Met Boukhari en Said Bouzambou speelde FC Eindhoven technisch en verzorgd voetbal. De overstapjes van Boukhari en de schijnbewegingen van de topscorer: ASV LEBO had het moeilijk met de Eindhovense pressie. Beiden troffen tweemaal doel, Boukhari met twee harde schoten in de bovenhoek en Bouzambou na twee knappe, individuele acties.

Aangemoedigd door de extatische aanhang speelde de ploeg de Amsterdamse verdediging stuk. Precies volgens het vooraf opgezette plan waren de Eindhovenaren gevaarlijk in de omschakeling en met de reflexen van doelman Manuel Kuijk had de ploeg ook achterin houvast. Een doelpunt van Omar Tissoudali bracht nog enige spanning terug, maar FC Eindhoven koerste met de 7-2 van Bilal Achenteh af op de grootste overwinning van het seizoen op ASV LEBO.

,,Ik sta hier echt met volle blijdschap.” Boukhari glunderde zichtbaar na afloop. ,,We hebben als echte mannen gevoetbald, we hebben een prachtig resultaat geleverd.” De behendige Rotterdammer had met zijn acties en twee doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning. ,,Nu moeten we ons met volledige focus richten op Hovocubo.”

Komende vrijdag treft FC Eindhoven de rivaal uit Hoorn voor de eerste finaleronde, op jacht naar de zesde landstitel in de geschiedenis. Boukhari: ,,Als wij dezelfde strijd leveren als vandaag, gaat Hovocubo het heel moeilijk krijgen.”

