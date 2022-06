FC Eindhoven-speler Bilal Achenteh juicht voor toekomstige club ZVV Eindhoven: ‘Mooi dat ik deel uitmaak van beide clubs’

Het zaalvoetbal zit in de Lichtstad na een mindere periode weer duidelijk in de lift. Vrijdagavond start FC Eindhoven de strijd om de landstitel tegen Hovocubo in een ‘best-of-three’. Buurman ZVV Eindhoven heeft in de eerste divisie de titel voor het grijpen. Bij winst op middenmoter Kawin is het kampioenschap en promotie naar de eredivisie een feit.

FC Eindhoven nadert het zesde landskampioenschap. Sinds 2010 speelden de Eindhovenaren tot nu zes keer om de nationale titel en pakten vijf schalen. Alleen in 2017 ging het mis toen de eindstrijd in toernooivorm werd afgewerkt en ’t Knooppunt de blauwwitten net voor bleef. Tegenstander Hovocubo speelt al vanaf 2016 alleen maar finales en is daarom ook licht favoriet. ,,Beide ploegen zijn absoluut aan elkaar gewaagd”, spreekt Bilal Achenteh (32) met gevoel voor understatement. ,,Het zal uiteindelijk gaan draaien om de vorm van de dag. Een aderlating voor ons dat mijn geblesseerde ‘broertje’ Marwan Rebbah er niet bij is. Hij was sterk bezig, dus we gaan hem in de verdediging missen.”

Rebbah scheurde vorige week tijdens de afsluitende training zijn achillespees af en werd afgelopen woensdag geopereerd. ,,We zijn een hecht team en draaien een goed seizoen wat we natuurlijk willen afsluiten met de hoofdprijs. Verschrikkelijk jammer dat ik er niet bij ben.“

Voor Achenteh wordt het waarschijnlijk de laatste kans om nog eens een hoofdprijs te winnen. ,,Na drie fantastische jaren – ondanks corona – keer ik komend seizoen weer terug naar ZVV Eindhoven. Dat is toch de club waar ik ben begonnen en we met beperkte middelen iets hebben neergezet.”

Hanevoet

Het is maar een kleine stap van de Aalsterweg via de Antoon Coolenlaan en de Locatellistraat richting Hanevoet. Iedere veertien dagen gaat bij thuisduels van ZVV Eindhoven het dak in sporthal Genderbeemd er ongeveer af.

Passie, beleving, strijdlust en volle tribunes afkomstig uit De Bennekel stuwen het roodwitte zaalvoetbaldeel van Eindhoven tot grote hoogten. Achenteh speelde net als Marwan Rebbah enkele jaren geleden nog voor ZVV om vervolgens de stap naar ‘grote broer’ FCE te maken. Tevens is Achenteh vicevoorzitter bij ZVV. ,,Ik heb het geluk dat ik deel mag uitmaken van deze twee prachtige clubs. Of het nu als bestuurder of als speler is. Zaalvoetbal is een machtige sport en ik geniet ervan om ermee bezig te zijn. Het zou mooi zijn als we met de sport een stap in de richting van professionalisering zouden kunnen maken.”

Niet uit het hart

Rebbah maakte de fusie tussen FC Meerhoven en FC Gestel mee. ,,De voorloper van ZVV. Uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Hoewel ik al een aantal jaren weg ben, spreek ik nog regelmatig jongens en zijn er uit die tijd vriendschappen voor het leven ontstaan.“

ZVV werd vijf jaar geleden vanwege financiële problemen uit de eredivisie gezet. ,,Die tijden zijn voorbij””, vertelt voorzitter Saïd Sarkaya. ,, Van de dertien spelers bij ZVV hebben we er elf zelf opgeleid. Dat we nu al voor de titel zouden spelen, hadden we zelf ook niet verwacht.”