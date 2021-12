FC Eindhoven weer hofleverancier bij zaalvoetballers Oranje in voorbereiding EK

Donderdag is Frankrijk de eerste tegenstander (aanvang 19.00 uur). Vervolgens treft Oranje twee dagen later Duitsland (aanvang 16.00 uur) en het toernooi wordt komende zondag afgesloten met de confrontatie tegen België (aanvang 16.00 uur). Alle wedstrijden van het vierlandentoernooi worden gespeeld op de KNVB Campus in Zeist. Vanwege de coronarestricties zijn de wedstrijden besloten voor publiek. De wedstrijden van Oranje zijn wel te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van OnsOranje.

EK 2022

Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt op het EK 2022 tegen Oekraïne, Portugal en Servië. Oranje Futsal trapt op 19 januari af met een wedstrijd tegen Oekraïne. Vervolgens speelt de ploeg van bondscoach Tjaden vier dagen later tegen wereld – en Europees kampioen Portugal en op 28 januari tegen Servië. De drie groepswedstrijden van Oranje worden gespeeld in het Amsterdamse Ziggo Dome. Nederland is als gastheer automatisch geplaatst voor de eindronde. Het EK in Antwerpen in 2014 was de laatste keer dat de zaalvoetballers actief waren tijdens een eindronde.