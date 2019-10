FC Eindhoven weer hofleverancier Oranje in WK-kwalificatiestrijd zaalvoetbal

Dennis van den Eijnden, Jamal El Ghannouti, Jordany Martinus, Mouhcine Zerouali en doelman Manuel Kuijk zijn door bondscoach Max Tjaden opgeroepen om in Piatra Neamt (Roemenië) de komende week kwalificatie af te dwingen. Van FCK De Hommel uit Den Bosch is Mohamed Bouraarassi erbij.

Bondscoach Tjaden is optimistisch. ,,Wij hebben een sterk collectief, met specifieke individuele kwaliteiten. Een team dat al langer bij elkaar is en goed op elkaar is ingespeeld. En mocht het er onverhoopt tegen Roemenië niet in zitten, dan moeten we Kazachstan in de tweede groepswedstrijd zien pootje te lichten.”