Flinke afvaardiging zaalvoetballers FC Eindhoven in Oranje

Eindhovenaar Dennis van den Eijnden staat op de reservelijst. Net als zijn plaatsgenoot Ferd Pasaribu die voor het Belgische Eisden Dorp uitkomt. Landskampioen Hovocubo is met vijf spelers in de selectie hofleverancier. Later deze maand op 23 – en 24 september volgen nog twee oefenpartijen tegen Servië.

Nederland speelt volgende maand in Roemenië de tweede kwalificatieronde voor plaatsing van het WK zaalvoetbal dat volgend jaar september in Litouwen wordt gehouden. In Platra Neamt (Noordoost Roemenië) neemt de selectie van bondscoach Max Tjaden het op tegen het gastland, Albanië en Kazachstan. Voor het eerst sinds 1996 wordt er weer in Europa gestreden om de mondiale titel. Argentinië is de huidige wereldkampioen.