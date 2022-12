Fris en frivool FC Eindhoven werpt alle frustraties van zich af

Het verliessyndroom begon langzaam groteske vormen aan te nemen. Na in de jaren 2010-2015 alles overheersend zijn geweest, nam Hovocubo de hegemonie langzaam maar zeker steeds overtuigender over.

Zes keer stonden beide ploegen vorig seizoen tegenover elkaar. FCE won niet één keer en moest niet alleen het kampioenschap, maar ook de KNVB-beker aan de West-Friese formatie laten. Ook de Supercup bij de seizoenopening was een prooi voor de Noord-Hollanders. De balans van de laatste elf jaar in competitieverband (en play-offs) slaat overigens nog altijd door in Eindhovens voordeel. Van de 26 ontmoetingen won FCE er twaalf, tien keer werd er verloren en vier keer kwamen beide ploegen een remise overeen.

Bij FC Eindhoven is dit seizoen alles anders. Ondanks een rits aan blessures zijn de blauw-witten aan het beste seizoen ooit bezig. Het moet voor de Noord-Hollandse rivaal een openbaring zijn geweest dat het in het Indoor Sportcentrum een fris van lever spelende ploeg tegenover zich vond. Uitblinker aan Eindhovense zijde was naast topschutter Said Bouzambou, keeper Paolo Pencarelli die als invaller voor Manuel Kuijk een perfecte wedstrijd keepte. Binnen zes minuten opende Denzel van Houtum de score en liet Saïd Bouzambou voor rust ook nog twee keer van zich horen, 3-1. Bij een 2-0 stand scoorde Ilias Bouzit namens de bezoekers tegen. Na de pauze was Said Bouzambou met twee treffers weer allesbeslissend. Lahcen Bouyouzan en Oualid Tarifit namen de Hoornse treffers voor hun rekening. FC Eindhoven won tot nu toe alle elf de competitieduels.