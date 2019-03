Grote stap voorwaarts ZVV Eindhoven in strijd tegen degradatie

Halverwege de tweede helft maakte Asbaa er 1-3 van. Heel even kwam Zeemacht terug, 2-3. Daarna voltrokken wederom Asbaa (zijn derde treffer) en Ieljas Achenteh het vonnis over de ploeg uit Den Helder.

Heroïsche duels

Zeemacht en ZVV Eindhoven vochten de afgelopen jaren vele heroïsche duels uit. De afgelopen drie seizoenen kwamen beide ploegen elkaar telkens in de nacompetitie tegen. ZVV trok iedere keer aan het langste eind. Vorig seizoen was het verschil in de finale van de nacompetitie het geringst. Via een gewonnen strafschoppenreeks mochten de Eindhovenaren alsnog in de eredivisie uitkomen. Doordat ’t Knooppunt bij aanvang van de competitie vanwege criminele activiteiten uit de eredivisie werd gezet, promoveerde Zeemacht alsnog.