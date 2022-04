Honger zaalvoetballers FC Eindhoven niet te stillen

Het was voor de Eindhovenaren alvast een uitstekende generale voor de bekerfinale van komende vrijdag tegen Hovocubo. Na een vroege achterstand (0-1 Younes Hadouir) liet Dennis van den Eijnden 1-1 aantekenen. Meteen daar achteraan maakte Zakaria Amrani de 2-1. Via Saïd Bouzambou (2), Zakaria Amrani en Ayoub Boukhari werd de 6-1 ruststand bereikt. In het tweede bedrijf maakte Zakaria Amrani met zijn derde treffer er 7-1 van. Via Bouzambou, zijn 37e doelpunt van dit seizoen, werd het 8-1. Het laatste woord was aan de broer van Ayoub Boukhari, Anouar die bij FCK speelt, 8-2. Coach Jan Vogels keek na afloop tevreden terug. ,,We hebben na rust iedereen laten spelen. Het begin was niet best, maar dat hebben we snel hersteld.”