Internationals keren terug bij FC Eindhoven zaalvoetbal

De blauwwitten willen niet nog zo een seizoen meemaken. Actief werd de afgelopen maanden op de transfermarkt gezocht. Met succes. De Nederlandse internationals Jordany Martinus (27) en Mouhcine Zerouali (28) keren terug naar Eindhoven. Ook de 33-jarige Kenan Koseoglu (Turks international) is weer in Eindhoven te aanschouwen. Voor de derde keer.

Wedstrijdmentaliteit

Directeur Anil Badloe is tevreden: ,,De afgelopen seizoenen hebben ons een aantal wijsheden opgeleverd waarmee we in de samenstelling van de selectie op hebben ingespeeld.” Badloe heeft lang nagedacht over de terugkeer van het drietal. ,,We hebben gekozen voor spelers met de juiste wedstrijdmentaliteit. Martinus is teruggehaald voor de spirit in zijn spel. Zerouali vanwege zijn creatieve inbreng bij balbezit en Koseoglu komt voor de derde keer terug omdat hij al jaren zijn strijdlust en passie met individuele acties combineert.”

Ook de Braziliaanse topschutter Raphinha blijft. ,,Hij heeft het afgelopen half jaar een positieve indruk gemaakt en bewezen dat hij in dit team van waarde is”, aldus Badloe. ,,We willen zijn goals en inbreng graag zien over een volledig seizoen en hebben hoge verwachtingen over zijn optredens.”

Routine

FC Eindhoven kiest weer duidelijk voor de routine. Jordany Martinus vertrok twee jaar geleden. Inmiddels heeft de Dordtenaar twintig interlands op zijn naam staan. ,,Ik heb een mooie ervaring mogen meemaken in België met een Benelux Cup en een tweede plaats”, stelt de spits. ,,Het gevoel is toch anders. Ik ben bij FCE begonnen op het hoogste niveau en na twee jaar TPP Rotterdam ook weer terug gegaan. Dat zegt wel wat over de vereniging.”