Kogel door de kerk: zaalvoetbalcompetities worden niet meer hervat

Vier zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven geselec­teerd voor Oranje in aanloop EK 2022 in eigen land

5 januari Oualid Saadouni, Manuel Kuijk, Jordany Martinus en Dennis van den Eijnden van FC Eindhoven zijn door bondscoach Max Tjaden opgeroepen voor Oranje. Het Nederlands zaalvoetbalteam is in voorbereiding op het EK 2022 volgend jaar januari in Nederland waarvoor het automatisch is geplaatst.