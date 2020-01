Krachtig herstel zaalvoetballers FC Eindhoven

Het duurde even voordat de manschappen van coach Jan Vogels op stoom kwamen. Toen zijn ploeg eenmaal de juiste cadans had gevonden, ging het snel. Bij rust stond er een 2-0 voorsprong voor de Eindhovense formatie op het scorebord. Jordany Martinus nam beide Eindhovense treffers voor zijn rekening. Dezelfde Martinus maakte er vlak na de pauze 3-0 van. Raphinha tekende voor de 4-0 waarna de bezoekers voor de eretreffer tekende.

Coach Jan Vogels wisselde vlot door en liet de jeugdige Jayden Bansradj (17) en doelman TJ Odunze (19) debuteren. Bansradj pikte meteen zijn doelpuntje mee (5-1). Via doelpunten van Jamal El Ghannouti en Raphinha werd de 7-1 eindstand bereikt.

Nederlands zaalvoetbalteam

Op zondag 26 januari speelt Oranje zijn vierde oefenduel van dit jaar. Tegenstander in Clairefontaine -en- Yvelines is Frankrijk, de nummer twintig van de FIFA ranking. Nederland staat op een 34ste plaats.

Vijf spelers van FC Eindhoven zijn door bondscoach Max Tjaden geselecteerd. De FC Eindhoven-spelers Jamal El Ghannouti, Oualid Saadouni, Manuel Kuijk, Jordany Martinus en Dennis van den Eijnden gaan mee naar Frankrijk. In vergelijking met de laatste oefeninterland tegen België is Van den Eijnden er nu weer bij. Zijn ploeggenoot Mouhcine Zerouali is afgehaakt.