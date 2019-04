Laatste competitieduel FC Eindhoven in teken afscheid doelman Pieter Grimmelius

Afscheid

Het kost de 31-jarige goalie teveel moeite om het hele traject van negen tot twaalf maanden van hersteltrainingen weer in te gaan met het risico dat hij niet meer op het oude niveau terugkeert. ,,Het is mooi geweest”, aldus Grimmelius. ,,Het viel niet meer mee om me te motiveren. Zeker omdat ik vier jaar eerder met dezelfde blessure aan mijn rechterkruisband te maken heb gehad en wist wat het inhield om terug te keren.”

Successen

Vijf landstitels, vier supercups, drie KNVB bekers en een Benecup werden door FC Eindhoven met Grimmelius in de selectie vanaf 2010 behaald. De Tilburger is daarmee de laatste speler uittredende speler die bij alle successen betrokken was. Twaalf seizoenen speelde Grimmelius niet alleen voor FCE, maar ook 32 keer voor Oranje. Was in 2010 en 2011 de beste keeper van Nederland, beste keeper op het jeugd EK in Sint Petersburg en in 2014 op het EK in Antwerpen actief.