Laatste testcase Nederland in aanloop EK zaalvoetbal afgelast

Het zou de laatste testcase van Oranje zijn in aanloop naar het EK wat elf dagen later in Amsterdam en Groningen van start gaat. FC Eindhoven is met doelman Manuel Kuijk, Oualid Saadouni, Dennis van den Eijnden, Jordany Martinus en Saïd Bouzambou vertegenwoordigd in de achttienkoppige selectie van Oranje. Hoe het gewijzigde programma van Oranje Futsal er nu uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. Hier zal op korte termijn meer bekend over worden.