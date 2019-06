Lat wordt bij zaalvoetballers FC Eindhoven steeds hoger gelegd; selectie komend seizoen rond

Algemeen directeur Anil Badloe is tevreden met de mutaties. ,,We hadden vorig seizoen een evenwichtige selectie. De kern van deze groep hebben we ook vastgelegd voor een langere periode.” De lat gaat volgens de Eindhovenaar komend seizoen omhoog: ,,Wederom zal het bereiken van de eindronde minimaal de doelstelling zijn, met een bekerfinale en kampioenschapsfinale binnen handbereik. Het bereiken van de halve finale van de play-offs om de landstitel is echter niet genoeg volgend seizoen.”

FC Eindhoven won deze jaargang de nationale beker door in de finale met 4-0 te winnen van Groene Ster. Als koploper ging de ploeg van coach Jan Vogels de eindronde in. In de halve finale was FC Marlène echter twee keer te sterk. In Heerhugowaard werd het 7-6 (na verlenging) voor de thuisploeg. Acht dagen later ging FCE in de eigen hal weer ten onder; 2-4.