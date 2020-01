Monsternederlaag zaalvoetballers FC Eindhoven loopt in dubbele cijfers: 10-3

Niet eerder in de laatste tien jaar sinds de fusie liep FC Eindhoven tegen verlies in de dubbele cijfers aan. Tot aan de rust kon de formatie van coach Jan Vogels het allemaal nog redelijk bijbenen. Na een 1-0 achterstand bracht Jordany Martinus beide partijen op gelijke hoogte, 1-1. Met een 2-1 stand werd de rust bereikt en leek er voor FCE nog helemaal niets aan de hand.

Na de pauze gingen de bezoekers languit gestrekt. Na de 3-1 bracht Dennis van den Eijnden de spanning nog heel even terug, 3-2. Pas vijf Hoornse doelpunten later wist Raphinha weer te scoren voor de blauwwitten, 8-3. In de slotfase liep de thuisploeg verder uit naar de 10-3 eindstand.