Monsterscore zaalvoetballers FC Eindhoven tegen hekkensluiter White Stones: 14-2

FC Eindhoven weer hofleveran­cier Oranje in WK-kwalifica­tie­strijd zaalvoet­bal

20 oktober Met maar liefst vijf spelers is FC Eindhoven de komende week (23 t/m 26 oktober) vertegenwoordigd in de FIFA World Cup 2020 Main Round. De kwalificatiestrijd voor het WK dat volgend jaar van 12 september tot en met 4 oktober wordt gespeeld in Litouwen.