Nationaal topschutter Saïd Bouzambou blijft Nederlands zaalvoetbalteam trouw

Na het mislukte EK zaalvoetbal afgelopen januari in het Ziggo Dome besloot FC Eindhoven aanvaller en nationaal topschutter Saïd Bouzambou (45 treffers in 26 competitieduels) om zijn interlandcarrière op te geven.

De 32-jarige Zeeuwse aanvaller is nu op zijn besluit teruggekomen en treedt op 18 september in Topsportcentrum Rotterdam toch aan in het eerste WK-kwalificatieduel tegen Kosovo. Zijn ploeggenoten bij FC Eindhoven Jordany Martinus, keeper Manuel Kuijk en Ayoub Boukhari zijn eveneens geselecteerd. FC Eindhoven is samen met landskampioen Hovocubo hofleverancier met ieder vier spelers. FCE-speler Dennis van den Eijnden is er ditmaal niet bij en aanvoerder Oualid Saadouni is gestopt als international.

Doorslag

De nieuwe bondscoach Miguel Andrés Moreno heeft uiteindelijk bij Bouzambou de doorslag gegeven om zijn loopbaan in Oranje te vervolgen. De Spaanse coach, die eerder ook FC Eindhoven een half jaar onder zijn hoede had voordat hij naar FC Barcelona vertrok, is internationaal gezien een grote naam. Omdat Bouzambou later trainer wil worden, denkt hij nog veel van Andrés Moreno te kunnen leren op dat vlak.

Miguel Andrés Moreno is de opvolger van Max Tjaden, die als technisch manager zaalvoetbal een nieuwe functie binnen de KNVB gaat bekleden. Hij heeft een contract tot en met medio 2026 ondertekend. De Spanjaard won in zijn trainersloopbaan diverse prijzen. Zo was hij tijdens zijn carrière als trainer onder meer betrokken bij vijf gewonnen Uefa Futsal Champions Leagues met Inter Movistar, Playas de Castellón FS en FC Barcelona.

Start voorbereiding

FC Eindhoven is inmiddels weer begonnen met de voorbereiding op de nieuwe competitie. De blauwwitten starten het seizoen met het duel om de supercup tegen Hovocubo op 26 augustus. Een week later begint de competitie met een uitduel bij ASV Lebo.