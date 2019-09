Nederland krijgt EK zaalvoetbal 2022 toegewezen

De UEFA heeft het Europees kampioenschap zaalvoetbal in 2022 aan Nederland toegewezen. Tijdens een bijeenkomst van Europese voetbalbestuurders in Ljubljana duurde het enige tijd voordat het verlossend woord werd gesproken.

Naast Nederland waren Frankrijk, Portugal, Bosnië-Herzegovina, Kazachstan en Litouwen lange tijd in de race voor de organisatie van het tweejaarlijkse toernooi.

In 1989 tijdens het honderdjarige bestaan van de KNVB was Nederland voor het laatst organisator van een groot zaalvoetbalevenement. Het eerste WK ooit werd toen onder andere in Ahoy in Rotterdam gespeeld. Brazilië kroonde zich destijds tot wereldkampioen. In de finale werd Nederland verslagen, 2-1. Vic Hermans, aanvoerder van Oranje, werd na het toernooi uitgeroepen tot de beste zaalvoetballer van de wereld.

Bondscoach Max Tjaden toonde zich content over de toewijzing. Zijn ploeg is nu immers rechtstreeks geplaatst. ,,De impact is enorm”, aldus Tjaden. ,,Zowel voor de ontwikkeling van de spelers, de populariteit van de sport, als de jeugd aan het zaalvoetballen krijgen.”