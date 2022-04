Nick Kuylaars keert bij zaalvoetballers FC Eindhoven terug op oude nest

Bouzambou is bij FC Eindhoven de Dirk Kuijt van de zaal: ‘Ik heb het altijd van mijn harde werken moeten hebben’

Said Bouzambou is de nieuwe aanvalsleider bij de zaalvoetballers van FC Eindhoven. In recordtempo heeft hij zijn voorganger Raphinha doen vergeten en voert de nationale topschutterslijst aan.

5 november