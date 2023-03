Ongeslagen record FC Eindhoven sneuvelt, ZVV Eindhoven zonder publiek naar kansloze nederlaag

Zonder publiek

In de beginfase van de tweede helft liepen de bezoekers in rap tempo weg naar een 0-5 voorsprong wat ook de eindstand was. Directe concurrent voor degradatie Texel’94 is door een gelijkspel bij Leekster Eagles (2-2) weer een punt dichterbij gekomen en staat nu op twee punten van de Eindhovenaren. ZVV Eindhoven is nog in afwachting wat de tuchtcommissie gaat beslissen naar aanleiding van het gestaakte duel. Vooralsnog is er geen datum bekend wanneer er een uitspraak komt.