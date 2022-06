Oud-FC Eindhoven coach Miguel Andrés Moreno nieuwe coach Oranje Futsal

Gedurende de periode 2013-2015 was hij assistent-coach van de toenmalige bondscoach Marcel Loosveld. Dat combineerde Andrés Moreno in zijn tweede jaar met het coachen van FC Eindhoven. Het Nederlandse zaalvoetbal heeft de tacticus pur sang nooit helemaal losgelaten.Toen de in Toledo geboren trainer assistent-coach werd bij FC Barcelona (2016-2022) bleef hij zijn contacten in Nederland houden. De trainer won in zijn trainersloopbaan diverse prijzen. Zo was hij in diverse functies onder andere betrokken bij vijf gewonnen UEFA Futsal Champions Leagues met Inter Movistar, Playas de Castellón FS en FC Barcelona.