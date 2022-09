Overleven is het doel voor gepromoveerde zaalvoetballers van ZVV Eindhoven

Handhaving zal dit seizoen een behoorlijke opgave worden, denkt coach Abass Almass. Zeker nu de eerste twee duels tegen Hovocubo (5-2) en AGOVV (5-1) verloren zijn gegaan. ,,Doel van dit jaar is vooral overleven”, duidt Almass. ,,Het zal met pieken en dalen gaan, maar we hebben de stellige overtuiging dat we op het eind van de rit in veilige haven zijn.”

De voorbereiding was voor de Eindhovenaren verre van ideaal. ,,Omdat de vakantieperiode heel laat eindigde werd de selectie pas na het eerste competitieduel compleet. We hebben nu nog wat tijd nodig om een hecht team te worden. Van de hele selectie heeft alleen Bilal Achenteh de laatste jaren op eredivisieniveau gespeeld. Dat is voor de rest ook even wennen.”

In 2019 deed ZVV Eindhoven vanuit de eredivisie vrijwillig een stapje terug. Vrij uniek. Het bestuur vond destijds dat er teveel spelers van buiten kwamen aanwaaien terwijl er een goede jeugdopleiding stond. Het bleek uiteindelijk de beste keuze. Na drie succesvolle jaren met een veredeld jeugdteam volgde afgelopen seizoen de titel. Almass: ,,Aanvankelijk hadden we helemaal niet gedacht mee te doen om het kampioenschap. Door de snelle ontwikkeling van de jeugd en het leiderschap van de ouderen hadden we een mooie serie neergezet waardoor we de terechte kampioen zijn geworden.”

Als het aan de fiscalist van beroep ligt dan blijft het niet bij één seizoen eredivisie. ,,Het zal dit seizoen gaan met vallen en opstaan, maar dat hoort bij de ontwikkeling. Doel is nu om te overleven. De jongere spelers hebben dan een jaar eredivisie achter de rug waardoor we weer meer van ze mogen verwachten. Zij moeten de basis zijn voor onze toekomst. Met hulp van de ouderen kunnen we dan uitgroeien tot een middenmoter.”

Ernstige blessure

De 30-jarige coach stond in de jeugdopleiding van CFE Ciba/VDL (het huidige FC Eindhoven) te boek als een groot talent. Na een ernstige blessure aan zijn linkerknie was het over met zijn zaalvoetballoopbaan. ,,Ik heb toen nog geprobeerd bij de beloften van CFE en later FCG (nu ZVV Eindhoven) aan te haken, maar ik bleef alsmaar last houden van de knie waardoor ik toen ben gestopt. Coachen leek me wel wat.”

Bij ZVV Eindhoven voelt Almass zich helemaal op zijn plaats. ,,Dit is een familieclub zonder een grote sponsor waar niemand betaald krijgt. Iedereen handelt uit clubliefde en samen proberen we er iets moois van te maken. Redelijk uniek op dit niveau, denk ik.”

Over de tegenstander van vanavond niets dan lof. Albass: ,,FC Eindhoven is natuurlijk een topteam met Jan Vogels als een goede coach die er al jaren zit. Samen met Hovocubo gaan ze zeker om de titel strijden. Maar de derby is een wedstrijd op zich. Zeker in onze thuishaven De Genderbeemd waar het af en toe kan spoken. We hebben bovendien na twee nederlagen nog iets goed te maken aan ons publiek. Ik zeg een 3-2 overwinning.”