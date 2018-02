Raphinha schiet zaalvoetballers FC Eindhoven in thriller naar finale KNVB-beker

Met een benauwde overwinning op Amicitia in de extra tijd (3-4) bereikten de zaalvoetballers van FC Eindhoven dinsdagavond de finale van de KNVB beker. Gevierde held aan Eindhovense zijde was de in de winterstop aangetrokken Braziliaan Raphinha. De topschutter nam alle vier de treffers voor zijn rekening. Op 30 maart is de finale in Almere.

Het was een succesje wat hard nodig was om het nu al grotendeels in de competitie mislukte seizoen enigszins goed te maken. Coach Jan Vogels keek tevreden terug op het sensationele duel. ,,Dit is wat we nodig hadden. We kijken echt van wedstrijd naar wedstrijd. Zaterdag volgt voor de competitie ASV Lebo en dan moeten we er ook weer staan."

In de reguliere competitie is de achterstand op de play-offs plaatsen met nog zes duels te gaan al opgelopen tot elf punten. De blauwwitten zijn daar zelfs nog altijd niet veilig, dus het bereiken van de bekerfinale was van cruciaal belang. FCE heeft in de beker een naam hoog te houden. Drie keer won FCE de landelijke zaalvoetbalbeker (2010-2012 en 2015). Een keer werd de eindstrijd verloren (2014 van FCK De Hommel).

Verlenging

De Eindhovenaren gingen in Roermond de rust in met een 0-1 voorsprong. In de laatste minuut van de eerste helft trof Raphinha doel. Twee minuten na de pauze leek de ploeg van coach Jan Vogels op rozen te zitten, 0-2. De thuisclub gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Zes minuten voor tijd kwamen de Limburgers terug tot 1-2 en een minuut later was het opeens 2-2. En weer een minuut later stond de debutant in de eredivisie zelfs op een 3-2 voorsprong. In de slotfase kwamen de Eindhovense bezoekers alsnog langszij (3-3) waarmee uiteindelijk een verlenging werd afgedwongen.