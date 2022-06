Titelaspiraties van FC Eindhoven op losse schroeven: zaalvoetballers tussen hoop en vrees

Jan Vogels is sinds juli 2017 de eindverantwoordelijke op de bank bij de ploeg die het laatste decennium grossierde in prijzen. De Eindhovenaar wil eindelijk na vele (troost)prijzen ook eens de smaak van de landstitel proeven en daarmee samenhangend de Champions League in. ,, We hebben KNVB-bekers gewonnen en de BENE-cup”, sprak de Eindhovense trainer na een van de laatste trainingen voordat de play-offs voor FCE van start gingen. ,,In de reguliere competitie zijn we de laatste jaren twee keer eerste geworden, maar het is vervolgens in de play-offs net niet gelukt om kampioen te worden. De afgelopen twee jaar hebben we door de coronacrisis de competitie niet uit kunnen spelen. Beide keren stonden we er bijzonder goed voor. Kampioen worden is een persoonlijk doel, maar ook zeer zeker een doelstelling van de club waar we vol voor gaan.”

Een finaleplaats is door de reputatie van de laatste twaalf jaar wel het minste wat van FCE mag worden verwacht. Vogels: ,,Gezien onze selectie en dat we het gehele seizoen bovenaan hebben gestaan, zeker. Maar – en dat weten we maar al te goed – spelen in de play-offs is altijd een ander verhaal geweest. Je moet op het juiste moment weten te pieken. Inderdaad, met minder dan de finale zijn we niet tevreden. Daarna wordt het weer een loterij en heb je ook wat geluk nodig.”

Tegenslag

De eerste tegenslag liep FCE afgelopen week al op toen het bij ASV Lebo, de nummer drie uit de eindrangschikking, het eerste duel in een “best-of-three” met 3-1 verloor. ,,We verlieten duidelijk met een teleurgesteld gevoel Amsterdam. Het begin was goed, maar we komen door persoonlijke fouten op een 2-0 achterstand. Vervolgens spelen we ons goed terug in de wedstrijd en dan valt vlak voor tijd de 3-1. Ik heb echter - ondanks die mispeer - alle vertrouwen dat we het vrijdagavond recht gaan zetten. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor onze achterban. Hopelijk spelen we in een goed gevulde sporthal en zullen onze supporters ons aanmoedigen, want hun steun kunnen we prima gebruiken.”

In het laatste volledig uitgespeelde seizoen (2018-2019) ging het voor FC Eindhoven als favoriet in de halve finale tegen FC Marlène onverwachts mis. Het keurkorps van Vogels heeft dus nog wat recht te zetten. ,,Jazeker, maar dat is drie jaar geleden. We kijken nu alleen naar het heden en moeten gewoon winnen. Daar heb ik alle vertrouwen in en daar gaan we ook alles aan doen.“

FCE kan nagenoeg compleet aan de terugwedstrijd beginnen. ,,Er zijn wel her en der wat pijntjes, maar dat is niet vreemd. Het was een lang seizoen met ook het EK ertussenin wat voor onze 5 internationals extra intensief is geweest. Verder vervallen de kaarten uit de competitie in de play-offs. Dat is dan wel weer een voordeel.”

Bij winst van FC Eindhoven volgt er een derde wedstrijd. Die wordt zondag gespeeld in Eindhoven.