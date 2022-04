Uitblinker Ayoub Boukhari loodst koploper FC Eindhoven langs ASV Lebo

Duels tussen de top-vier Hovocubo, FC Eindhoven, ASV Lebo en FC Marlène staan borg voor spanning, sensatie en fysieke duelkracht. Dat was deze keer met de confrontatie tussen FC Eindhoven en ASV Lebo niet anders. FC Eindhoven bleef met de kersverse international en viervoudig doelpuntenmaker Ayoub Boukhari in topvorm de baas over “Lebo”, 6-3.

Nadat Zakaria Amrani in de tweede minuut via de onderkant van de lat de 1-0 binnenschoot, boog Lotfi Attahiri met een onvervalste hattrick de score binnen acht minuten om in een 1-3 voorsprong voor de Amsterdammers. Ayoub Boukhari maakte er even later 2-3 van. In de dertiende minuut was het weer de Rotterdammer die de 3-3 gelijkmaker aan liet tekenen.

Halverwege de eerste helft maakte de weer op het oude nest teruggekeerde Nick Kuylaars getooid met nummer dertien zijn opwachting. Nog wat onwennig stond de linkspoot als rechterflankspeler geposteerd. Eenmaal op stoom werd de Geldroppenaar steeds meer in het spel betrokken en was het weer alsof hij nooit was weggeweest.

Na de pauze bleven beide ploegen in hoog tempo elkaar afjagen. Het duurde nog tot de 29e minuut voordat wederom Ayoub Boukhari doel trof, 4-3. Via wederom Boukhari en een eigen doelpunt van Oscar Abouseada werd de 6-3 eindstand bereikt.

Goede zaken

De zaalvoetballers van FC Eindhoven deden eind maart bij ASV Lebo goede zaken. Door met 1-4 te winnen namen de Eindhovenaren toen de koppositie in de kampioenspoule. Tevens werd op de hoofdstedelingen revanche genomen voor de 2-3 thuisnederlaag van 21 november. Dat was meteen de eerste verliespartij dit seizoen van de blauwwitten. In de bekercompetitie won FCE in de eerste ronde in september met 4-0 van de hoofdstedelingen.