Valse start zaalvoetballers FC Eindhoven in kampioensrace

De kop is eraf voor FC Eindhoven. Al weken was de formatie van coach Jan Vogels zeker van een plaats in de halve finale van de play-offs. Nu het er echt om ging, liep het voor de blauw-witten faliekant mis; 3-1.

Dit seizoen ging FCE langdurig aan de leiding. In de laatste twee weken streefde Hovocubo de Eindhovenaren voorbij. Daardoor troffen de blauw-witten als tweede uit de eindrangschikking de nummer drie, ASV Lebo.

Het was voor rust in beide kampen vooral een kwestie van aftasten en geen risico's nemen. De ruststand van 0-0 was een logisch gevolg. Drie minuten na de pauze kwamen de Amsterdammers onverwachts op een 1-0 voorsprong. Dat werd vijf minuten later nog erger toen FCE-doelman Manuel Kuijk zeldzaam in de fout ging, 2-0.

Saïd Bouzambou, met 45 treffers in de reguliere competitie de nationale topscorer, maakte er even later 2-1 van. In de slotfase namen de Eindhovense bezoekers bewust alle risico's om de gelijkmaker te forceren. Keeper Kuijk werd opgeofferd aan een vijfde veldspeler. Het leidde uiteindelijk tot niets. Twee minuten voor tijd viel de 3-1.

Nog niets aan de hand voor de Eindhovenaren aangezien het in de halve eindstrijd om een ‘best-of-three‘ gaat. De ploeg is echter weldegelijk gewaarschuwd. De laatste zeven jaren eindigde FC Eindhoven twee keer als eerste om vervolgens voortijdig te worden uitgeschakeld.

Volgende week vrijdag is de return in het Indoor Sportcentrum. Mocht daar een derde (beslissende) duel uit voortvloeien dan is volgende week zondag Eindhoven de speelplaats.