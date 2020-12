Vervroegde herstart eredivisie zaalvoetbal definitief van de baan

Op de persconferentie van het kabinet op 8 december werd bekend dat de topsportcompetities – waaronder de eredivisie zaalvoetbal bij de mannen en vrouwen – per 17 december mochten worden hervat. Afgelopen woensdag kwamen de verenigingen samen met de KNVB digitaal bijeen om de protocollen nader te bespreken. De voorwaarden bleken voor de vaak kleine en financieel niet draagkrachtige clubs niet realistisch. De voetbalbond stelde een ultimatum om te weten of een herstart gewenst was. Die deadline verliep maandagmiddag om 12.00 uur waarbij meteen duidelijk werd dat het zaalvoetbal in de wachtkamer blijft totdat het kabinet groen licht geeft voor de overige amateursporten.