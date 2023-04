Vlag weer in top voor FC Eindhoven na lange periode van droogte; KNVB beker met overmacht voor vijfde keer naar FCE

Uitblinker Ayoub Boukhari loodst koploper FC Eindhoven langs ASV Lebo

Duels tussen de top-vier Hovocubo, FC Eindhoven, ASV Lebo en FC Marlène staan borg voor spanning, sensatie en fysieke duelkracht. Dat was deze keer met de confrontatie tussen FC Eindhoven en ASV Lebo niet anders. FC Eindhoven bleef met de kersverse international en viervoudig doelpuntenmaker Ayoub Boukhari in topvorm de baas over “Lebo”, 6-3.