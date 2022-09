Voor zaalvoetballer Ayoub Boukhari van FC Eindhoven begint interlandcarrière nu pas echt

FC Eindhoven is als enige Brabantse ploeg vertegenwoordigd in de selectie van de nieuwe bondscoach Miquel Andres Moreno. De Spaanse keuzeheer heeft doelman Manuel Kuijk, Jordany Marinus, Saïd Bouzambou en Ayoub Boukhari opgeroepen voor het eerste kwalificatieduel.

Als Oranje de groep weet te winnen of behoort tot de vier beste nummers twee over alle twaalf groepen, plaatst het zich direct voor de zogenoemde Eliteronde. Mocht het Nederlands team tweede wordt in de groep, zonder bij de beste nummers twee te behoren, speelt het in april 2023 in de play-offs om zich te plaatsen voor de Eliteronde.