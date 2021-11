Weg naar bekerfinale ligt open voor zaalvoetballers FC Eindhoven

Oranje met vier zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven tegen wereldkam­pi­oen

In aanloop naar de EK begin volgend jaar in Nederland speelt het nationaal zaalvoetbalteam de komende week twee oefeninterlands tegen wereldkampioen Argentinië. Oranje treft de huidige nummer drie van de wereldranglijst zondag in het Topsportcentrum Rotterdam (18.00 uur) en dinsdag in Ede (Van der Knaaphal; aanvang 19.00 uur).

